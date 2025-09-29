Саме тому багато імен, що увійшли до цього переліку, й досі залишаються поширеними. Їх мають наші сучасники, навіть не завжди знаючи про їхнє глибоке духовне коріння та історію, пише LifeStyle24 з посиланням на Церкву Святого Миколая ПЦУ міста Запоріжжя.

Хто входить до складу 40 святих мучеників?: імена

Серед 40 святих мучеників Севастійських зустрічаються імена, які залишаються відомими й сьогодні. Більшість з них має грецьке чи латинське походження та пов'язана з християнською традицією перших століть нашої ери.

Так, у списку є імена: Киріон, Кандид, Домній, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноїк, Валент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Теодул, Євтихій, Іван, Ксантій, Іліан, Сисиній, Огій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдикій, Лісимах, Александр, Ілій, Горгоній, Теофіл, Доміціан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Миколай, Валерій, Філиктимон, Северіан, Кудіон, Мелітон та Аглай.

Частина з них майже не використовується у сучасному світі, але деякі варіанти стали класичними й доволі поширеними серед українців. Наприклад, Валентин, Іларіон чи Клавдій.

Що цікаво, кожне з цих імен має своє значення. Зокрема усі варіанти символізують чесноти або ж походять від слів, пов'язаних з природою чи духовністю. Наприклад, ім'я Іларіон перекладається як "веселий", Клавдій – "кульгавий", а Валентин – "сильний" або "здоровий".

Наші предки нерідко називали дітей іменами на честь святих з цього переліку, адже прагнули, щоб малюки мали небесного покровителя та духовний захист.

