LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

Хто святкує День ангела 26 вересня?

Дмитро – ім'я грецького походження, яке означає "присвячений богині родючості Деметрі".

– ім'я грецького походження, яке означає "присвячений богині родючості Деметрі". Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа" або "подарунок Божий".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа" або "подарунок Божий". Микола – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "переможець народів".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "переможець народів". Олександр – ім'я грецького походження, яке означає "захисник".

– ім'я грецького походження, яке означає "захисник". Володимир – має слов'янське походження, що трактується як "велика влада" або "велика сила".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю з цим особливим днем! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи від труднощів і допомагаючи знаходити світло навіть у найтемніші миті. Бажаю сил для здійснення мрій, тепла родинного затишку та гармонії в душі.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене вірою, любов’ю та щасливими моментами. Нехай твій захисник завжди тримає тебе за руку, допомагає долати всі перешкоди та дарує натхнення для нових перемог.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Зичу тобі миру в душі, добрих людей поруч і стабільності у всіх життєвих сферах. Хай твої вчинки завжди ведуть до щастя, а ангел-охоронець підказує найкращі рішення. Зі святом тебе, нехай твоя доброта повертається сторицею.

***

Сьогодні твій особливий день, і нехай він принесе тобі лише приємні моменти. Бажаю, щоб твій ангел завжди чував над тобою, а всі тривоги залишалися в минулому. Радості тобі, тепла і невичерпної енергії для улюблених справ.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Нехай кожна твоя мрія знаходить шлях до здійснення, а ангел-охоронець підказує найкращий напрямок. Бажаю, щоб поруч завжди були щирі друзі та родина, а в серці – вдячність за кожен день.