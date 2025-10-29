24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 29 жовтня?

Олексій – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник".

– це ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник". Василь – має грецьке коріння та трактується як "царський" або "цар".

– має грецьке коріння та трактується як "царський" або "цар". Віктор – ім'я латинського походження, що перекладається як "переможець".

– ім'я латинського походження, що перекладається як "переможець". Євген – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "благородний" або "знатний".

– ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "благородний" або "знатний". Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа​​".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа​​". Кирило – має давньогрецьке походження та перекладається як "пан" або "владика".

– має давньогрецьке походження та перекладається як "пан" або "владика". Микола – має грецьке коріння та означає "переможець народів".

– має грецьке коріння та означає "переможець народів". Павло – має також грецьке походження та трактується як "маленький" або "скромний".

– має також грецьке походження та трактується як "маленький" або "скромний". Пилип – виникло в Стародавній Греції та перекладається як "той, хто любить коней".

– виникло в Стародавній Греції та перекладається як "той, хто любить коней". Анастасія – має грецьке коріння та означає "воскресіння".

– має грецьке коріння та означає "воскресіння". Марія – має давньоєврейське походження та трактується як "пані" або "кохана".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем Ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.