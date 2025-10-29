24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Хто святкує День ангела 29 жовтня?
- Олексій – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник".
- Василь – має грецьке коріння та трактується як "царський" або "цар".
- Віктор – ім'я латинського походження, що перекладається як "переможець".
- Євген – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "благородний" або "знатний".
- Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".
- Кирило – має давньогрецьке походження та перекладається як "пан" або "владика".
- Микола – має грецьке коріння та означає "переможець народів".
- Павло – має також грецьке походження та трактується як "маленький" або "скромний".
- Пилип – виникло в Стародавній Греції та перекладається як "той, хто любить коней".
- Анастасія – має грецьке коріння та означає "воскресіння".
- Марія – має давньоєврейське походження та трактується як "пані" або "кохана".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
***
Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю з Днем Ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.