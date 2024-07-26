Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким тепер День медичного працівника відзначатиметься 27 липня, тобто вже завтра. Це зроблено для того, щоб дати свята в Україні та Росії не збігалися, зазначає LifeStyle 24.

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День медика в Україні: що це за свято

День медичного працівника з'явився ще у Радянському Союзу у 1980 році. Тоді затвердили, що свято щороку відзначатиметься у третю неділю червня. До 2023 року ця дата зберігалася і в Україні.

У цей день вкотре нагадують, наскільки робота медиків важлива для суспільства. Вони кожного дня рятують життя людей, подекуди ризикуючи своїм. Адже у 2014 році, а згодом і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, багато медичних працівників приєдналися до Сил Оборони. І в тилу, і на фронті вони гідно та віддано виконують свою роботу, аби забезпечити людей базовими потребами.

Традиційно у День медика представники влади вітають причетних з професійним святом, когось до того ж нагороджують. У деяких містах інколи проводяться тематичні заходи, лекції та майстер-класи. Однак зараз потрібно зважати на ситуацію в країні, оскільки під час війни небезпечно у всіх населених пунктах.

Сьогодні варто подякувати усім медикам за наполегливу працю. Не забудьте привітати своїх рідних, знайомих та колег з професійним святом. Вони заслуговують на теплі й щирі побажання, тим паче у наш час.