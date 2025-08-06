Протягом століть Коломия дарує незабутні спогади своїм мешканцям, пише LifeStyle24. Цьогоріч це місто відзначає 784-річчя, тому наша редакція підготувала привітання у картинках і прозі. Бажаємо міцного здоров'я, мужності, сміливості та стійкості всім жителям Коломиї.

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День міста Коломия 2025: як привітати у картинках і прозі?

Шановні жителі та гості Коломиї, з усього серця вітаю всіх з Днем міста, з загальним святом і днем великих гулянь. Хочу побажати, щоб у Коломиї з кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності й задоволені всім залишалися люди, щоб кожен любив своє місто і намагався внести свій внесок у загальне благо.

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Вітаю з Днем міста Коломия і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітав і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.

Привітання з Днем міста Коломия 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем міста Коломия! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити й дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Привітання з Днем міста Коломия 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем міста Коломия. Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітав, ріс і молодів! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди похилого віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Привітання з Днем міста Коломия 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем ​​міста Коломия! Бажаю, щоб кожен мешканець чи гість міста був щасливий, жив у достатку та добробуті. Нехай у кожного буде своя прекрасна історія, яка сталася на вуличках улюбленого міста.

Привітання з Днем міста Коломия 2025 / Колаж LifeStyle24

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З щирого серця вітаю з Днем міста Коломия і хочу побажати вічного процвітання цього чудового куточка на планеті. Нехай життя тут буде веселим і щасливим, нехай діти дзвінко сміються, нехай молодь успішно навчається і браво працює, нехай кожен тут відчує себе потрібним і важливим діячем, нехай буде шана та повага всім старим. Нехай місто росте, розвивається і займає особливе місце в серцях його мешканців.

До речі, 6 серпня в Україні святкують Яблучний Спас. З цієї нагоди наша редакція підготувала красиві картинки-привітання.