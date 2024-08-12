Вже в грудні 1998 року День молоді запровадила Генеральна Асамблея ООН, видавши відповідну резолюцію. В Україні це свято раніше відзначалося в останню неділю червня. Однак у 2021 році було прийняте рішення приєднатися до інших країн, оскільки 27 червня подія проходить у Росії. Тепер в Україні цей день відзначається раз на рік, аби ще більше розірвати будь-які зв'язки з державою-агресоркою, пише LifeStyle 24.
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День молоді: традиції святкування
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні доволі гучно відзначався День молоді. Це була ще одна чудова нагода зібратися з друзями, аби насолодитися найкращими роками життя. У різних містах проводилися ярмарки, фестивалі, відомі артисти давали концерти. Молодіжні організації влаштовували цікаві конференції та заходи, де обговорювали важливі теми та актуальні проблеми. До того ж організовували різні спортивні події.
Під час війни небезпечно збиратися великими групами, а також не зовсім доречно розважатися. Однак молодь, хоч і мінімально, але святкує. Зазвичай це проходить у спокійних умовах та без пафосу. У якихось населених пунктах проводяться невеличкі тематичні заходи, зважаючи на безпекову ситуацію.
З Днем молоді / Фото Freepik
Щороку Організація Об'єднаних Націй обирає особливу тематику Міжнародного дня молоді. Минулого року, наприклад, була така – "Зелені навички для молоді: на шляху до сталого світу".
Коли День молоді в інших країнах
- Албанія – 8 грудня.
- Азербайджан – 2 лютого.
- Туреччина – 19 травня.
- Аргентина – 16 вересня.
- Таїланд – 20 вересня.
- Болівія – 21 вересня.
- Китай – 4 травня.
- Туніс – 21 березня.
- Сингапур – 2 липня.
- Марокко – 21 серпня.
- Венесуела – 12 лютого.