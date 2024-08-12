Вже в грудні 1998 року День молоді запровадила Генеральна Асамблея ООН, видавши відповідну резолюцію. В Україні це свято раніше відзначалося в останню неділю червня. Однак у 2021 році було прийняте рішення приєднатися до інших країн, оскільки 27 червня подія проходить у Росії. Тепер в Україні цей день відзначається раз на рік, аби ще більше розірвати будь-які зв'язки з державою-агресоркою, пише LifeStyle 24.

Теж корисно З Міжнародним днем молоді усіх: чудові привітання у картинках для рідних та друзів

День молоді: традиції святкування

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні доволі гучно відзначався День молоді. Це була ще одна чудова нагода зібратися з друзями, аби насолодитися найкращими роками життя. У різних містах проводилися ярмарки, фестивалі, відомі артисти давали концерти. Молодіжні організації влаштовували цікаві конференції та заходи, де обговорювали важливі теми та актуальні проблеми. До того ж організовували різні спортивні події.

Під час війни небезпечно збиратися великими групами, а також не зовсім доречно розважатися. Однак молодь, хоч і мінімально, але святкує. Зазвичай це проходить у спокійних умовах та без пафосу. У якихось населених пунктах проводяться невеличкі тематичні заходи, зважаючи на безпекову ситуацію.

З Днем молоді / Фото Freepik

Щороку Організація Об'єднаних Націй обирає особливу тематику Міжнародного дня молоді. Минулого року, наприклад, була така – "Зелені навички для молоді: на шляху до сталого світу".

Коли День молоді в інших країнах