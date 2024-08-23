У важливе державне свято не забудьте привітати близьких, рідних та друзів – це не тільки теплі слова, але й підтримка та вияв любові до своєї країни. LifeStyle 24 зібрав найкрасивіші привітання з Днем Незалежності України у віршах та прозі.

До слова День Незалежності України вже скоро: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Привітання з Днем Незалежності України

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності вітаю!

Миру, щастя, злагоди бажаю.

Нехай це свято наснаги доливає,

В майбутнє краще доля стежку прокладає.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!



День Незалежності / Колаж 24 Каналу

День Незалежності символізує єдність, віру в майбутнє та безмежну любов до рідної землі. Друзі, бажаю вам щастя та впевненості у завтрашньому дні. Хай кожен день буде кроком до щасливого майбутнього нашої країни!

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З Днем Незалежності України! Сьогодні нашій державі виповнилося 33 роки. За цей час наш народ продемонстрував стійке прагнення до свободи та справедливості. Нехай сьогодні здійснюються всі наші мрії про сильну та квітучу Україну!

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Київ чи Севастополь, Одеса чи Суми, Львів чи Донецьк - зовсім неважливо, де ми народилися, чи скільки нам років. Сьогодні усіх нас об'єднує спільне свято та мета, до якої прагне уся наша країна. 24 серпня загадуємо єдине бажання – якнайшвидшого миру та перемоги.

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З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

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Шановні друзі! Вітаємо вас з Днем Незалежності України! Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Нехай наша країна завжди залишається місцем миру та благополуччя, а ваші серця завжди горять гордістю за рідну землю. Зі святом!