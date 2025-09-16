Так, у народі здавна існували певні заборони на цей день. Зокрема, вважалося, що 17 вересня не можна робити певні речі, щоб не накликати біди та сльози. Про заборони на День Віри, Надії, Любові та Софії – розповідає LifeStyle24.

Що не можна робити у День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії?

Не варто робити пропозицію руки та серця.

Не можна влаштовувати гучні весілля.

Не рекомендується виконувати важку фізичну працю жінкам.

Не слід лихословити та брехати.

Не варто займатися хатніми справами.

Не можна шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується брати гострі предмети до рук.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто бажати іншим зла, пліткувати та заздрити.

Святі мучениці Віра, Надія, Любов та Софія / Фото Pinterest

Що відомо про свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії?