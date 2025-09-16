Так, у народі здавна існували певні заборони на цей день. Зокрема, вважалося, що 17 вересня не можна робити певні речі, щоб не накликати біди та сльози. Про заборони на День Віри, Надії, Любові та Софії – розповідає LifeStyle24.
Що не можна робити у День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії?
- Не варто робити пропозицію руки та серця.
- Не можна влаштовувати гучні весілля.
- Не рекомендується виконувати важку фізичну працю жінкам.
- Не слід лихословити та брехати.
- Не варто займатися хатніми справами.
- Не можна шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується брати гострі предмети до рук.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не варто бажати іншим зла, пліткувати та заздрити.
Що відомо про свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії?
- Традиційно 17 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії. Зокрема, християни згадують їхню історію життя.
- За переказами, Віра, Надія і Любов були доньками вдови Софії та жили в ІІ столітті в Римі. Матір навчала дівчат любові до Бога навіть у часи жорстоких переслідувань римським імператором Адріаном.
- Одного дня правитель дізнався про віросповідання святих, тому наказав негайно схопити їх та почати катувати. Сестри зазнали страшних мук, але не зреклися Господа, що здивувало Адріана. Втім, через деякий час дівчата загинули, не витримавши тілесних страждань. А вже через три дні після смерті доньок Софія також відійшла у вічність.
- У цей день віряни традиційно йдуть до храму, де відбуваються святкові богослужіння. Там християни звертаються до святих мучениць та просять у них терпіння, любові та захисту. Крім цього, матері моляться за здоров'я своїх дітей.