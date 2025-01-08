Вважається, що "ведмежа хода" взяла свій початок ще з дохристиянської доби. Тоді люди вірили в те, що дикі тварини запобігають усім можливим нещастям і небезпекам. Ведмеді, що "танцюють", приходили до осель, стукали у двері й бажали мешканцям удачі та щасливого Нового року, пише 24 Канал з посиланням на газету "Вперед".

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Фестиваль "ведмедів" у сучасних реаліях

Це дійство стало настільки популярними, що у Румунію приїжджають туристи з різних країн, щоб не просто подивитись на людей у ведмежих шкурах, а й зарядитись атмосферою свята й отримати новий досвід.

Сьогодні сотні людей одягають на себе костюми ведмедів і прикрашають їх великими червоними помпонами. "Ведмеді" танцюють під бій барабанів, блукають містами та селами, гарчать і розігрують дійство нападу на глядачів, щоб усе виглядало максимально реалістично.

30 грудня хода спускається до міста Коменешть на сході Румунії, щоб гідно представити фінал традиції. За повір'ям, танець ведмедів також допомагає відігнати "злих духів".

До слова, танцюристи використовують костюми зі справжніх шкур ведмедів. Вони запевняють, що вбрання мають по декілька поколінь і з ними поводяться дуже обережно. У 2016 році влада заборонила полювання на бурих ведмедів, які часто водяться на гірських дорогах і у лісах.

Учасники фестивалю розповідали, що носити на собі такий костюм дуже непросто. Адже вага такого вбрання разом із головою та пазурами може сягати 50 кілограмів.