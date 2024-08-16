Овен, Діва, Скорпіон і Водолій, до кінця місяця доведеться проявити свою фінансову грамотність, пише LifeStyle 24.

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Овен

Вам не варто позичати гроші до кінця місяця навіть найближчим людям. Щоб вберегти себе від зайвих проблем – навчіться відстоювати особисті кордони та ставити власні потреби на перше місце. В іншому випадку – доведеться дуже довго розбиратись із фінансовими проблемами.

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Діва

Навіть найменші витрати матимуть негативний вплив на ваш гаманець. Відмовтесь від нерозважливих покупок, які не принесуть жодної користі. Можливо, у такий спосіб вдасться зменшити відсоток невдач.

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Скорпіон

Вас можна назвати справжньою жертвою маркетингу. Необдумані та швидкі покупки дуже добре б'ють по гаманці. Уже до кінця місяця у вас може виникнути потреба в тому, щоб позичити гроші у друзів.

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Водолій

Бажання виділитись серед інших зіграє з вами злий жарт. Не намагайтесь показати себе вищим за когось коштом фінансового становища. В один момент можете просто опинитись із пустим гаманцем.

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