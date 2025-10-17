Комусь сьогодні варто бути відкритим до авантюр. Яким буде 17 жовтня 2025 року для 12 знаків зодіаку – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 жовтня для Овнів

З п'ятницею до вас нарешті прийде відчуття полегшення. Вихідні вже ось-ось поруч. Однак несподівано виникнуть інші труднощі. Сьогодні доведеться глибше зануритися у власні стосунки. І не бійтеся шукати компроміс.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 жовтня для Тельців

Тельці зіштовхнуться з певною спокусою. Лише вам вирішувати, чи піддаватися на цю несподівану пропозицію. Краще уникнути повернення до нездорових звичок. Тому зосередьтеся на самовдосконаленні, але не відмовляйте собі у відпочинку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 жовтня для Близнюків

Сьогодні можуть виникнути певні непорозуміння з колегами. Але не потрібно надто сильно звертати на це увагу. Може здаватися, що вони погано до вас ставляться. Але насправді багато хто заклопотаний своїми проблемами. Тому не накопичуйте образи, а краще зробіть перший крок та почніть спілкування.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 жовтня для Раків

Астрологи стверджують, що п'ятниця може стати справжнім проривом для Раків. Сьогодні ви зможете завершити усі завдання та з високо піднятою головою і гарним настроєм увірватися у вихідні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 жовтня для Левів

Сьогодні на Левів очікує справжня дилема. Перед вами постануть проблеми, які доведеться вирішити то за допомогою логіки, то за допомогою інтуїції. Цікаві виклики, але ви з ними справитеся. Ввечері дозвольте собі відпочити зі смачною їжею та приємною компанією.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 жовтня для Дів

Всесвіт зараз на вашому боці, любі Діви. Вам надважливо поставити свої інтереси на перше місце. Не бійтеся відверто говорити про проблеми. Спілкування з близькою людиною стане тим поворотним моменти, після якого справи підуть на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

Сьогодні ваші близькі люди потребуватимуть слів підтримки. Подаруйте їм їх. У цій відвертій та щирій розмові ви поглянете на деякі речі по-іншому. Саме так зорі допоможуть вирішити й вашу стару проблему.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіонів

Ймовірно, останнім часом ви ставили на перше місце свій комфорт, уникаючи нових можливостей для зростання. Не варто себе картати через це. Але настав момент ретельно задуматися – чому ж ви це робите? І які можливості ви втрачаєте? Не треба боятися діяти. Зорі вам у цьому допоможуть.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільців

Як би не хотілося, не варто догоджати тим людям, які цього не заслуговують. Краще бути з тими, хто приймає вас такими, якими ви є. Ввечері на вас очікує важливе прозріння. Ви будете здивовані.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 жовтня для Козорогів

Ваше тіло потребує такої ж уваги, як і ваша кар'єра. Тому не потрібно постійно зациклюватися на роботі. Забудьте про неї на певний час. Зараз настав важливий момент, аби ви нарешті розслабилися та хоча б на трішки відпустили усю цю відповідальність, яка "лежить на ваших" плечах.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 жовтня для Водоліїв

П'ятниця обіцяє бути дійсно унікальною для Водоліїв. Цього дня варто бути відкритими навіть до особливо ефектних авантюр. Скажете "так" – на вас чекатиме історія, яку ви згадуватимете зі сміхом навіть через десятки років. Цю п'ятницю ви гарантовано запам'ятаєте надовго.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

Сьогодні краще відпустити власну впертість та бути більш прихильними до думок інших людей. Всередині ви можете відчувати сильну потребу у змінах. То навіщо себе стримувати? Відкиньте цей страх та почніть змінювати своє життя. Зорі вам у цьому допоможуть.