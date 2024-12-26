Близнюки, Терези та Риби, дружба – це подарунок долі, а час початку нового року – ідеальний період для нових знайомств, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Відкритість і комунікабельність цього знака зодіаку допоможуть зустріти людину, яка стане ідеальним доповненням життєвої рутини. Це знайомство перетвориться у міцну дружбу, яка з роками ставатиме міцнішою та витривалішою. Зірки підказують, що такий друг може з'явитись у житті доволі несподівано.

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Терези

Початок нового року буде сприятливим для створення міцних і дружніх стосунків. Терези можуть зустріти людину, яка не просто поділятиме спільні інтереси, а й стане опорою та підтримкою у складних ситуаціях. Особливу увагу слід приділяти людям, які поділяють ваші цінності.

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Риби

Глибока чуттєвість та емпатія допоможуть Рибам знайти друга, який розумітиме їх з пів слова. Початок 2025 року подарує зустріч, яка згодом переросте у справжню дружбу на довгі роки. Якщо ділитиметесь щирими емоціями, то зможете знайти близьку за духом людину.

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