Зокрема, Тельцям, Дівам, Терезам і ще одному знаку зодіаку варто поставити себе на перше місце, щоб відкрити нові можливості. Повідомляє LifeStyle24 з посиланням на People.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Прогноз для Тельців

У період осіннього рівнодення Тельцям важливо дбати про себе. Можливо, інші будуть намагатися відволікти, але власні потреби в цей період повинні стояти на першому місці.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Прогноз для Дів

Для Дів це також хороший час, щоб визначити, що для них комфортно та безпечно і робити саме те, що дарує насолоду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Прогноз для Терезів

Турбота про себе для Терезів допоможе відчути внутрішню гармонію, а також сприяти покращенню стосунків з іншими людьми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Прогноз для Скорпіонів

Осіннє рівнодення для Скорпіонів – це вдалий час, щоб пригальмувати, переосмислити все, що відбувається навколо, і поставити нові цілі.