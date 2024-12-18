День зимового сонцестояння – це час, коли в Північній півкулі Землі настає найдовша ніч у році. Після цієї події ночі стануть коротшими, а дні – довшими. Астрологи кажуть, що 21 грудня не слід поспішати з ухваленням важливих рішень, пише LifeStyle24.

Може зацікавити Які знаки зодіаку вже до кінця грудня отримають омріяний подарунок

Близнюки

У День зимового сонцестояння цей знак зодіаку відчуватиме внутрішню напругу. Зірки рекомендують присвятити цей період рефлексії, а от активні дії слід перенести на потім. Близнюки також ризикують неправильно зрозуміти певну ситуацію, яка може затягнути їх у конфлікт із близькими людьми. Отже, більше часу на відпочинок, менше – на поспіх й емоційні розмови.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Зовсім скоро Скорпіони можуть відчути внутрішню тривогу або надмірну чутливість до певних подій. Енергетика сонцестояння впливатиме на настрій, а також знизить рівень продуктивності. Астрологи кажуть, що слід бути дуже обережними та уникати імпульсивності й зайвої критики щодо себе та інших. Краще приділити час справам, які заспокоюють та приносять задоволення.

Гороскоп для Скорпіонів