Звісно, усі ми в чомусь відрізняємося один від одного. Але все ж є риси, які притаманні багатьом людям під тим чи іншим знаком зодіаку. У випадку з Левами все дуже цікаво. Вони вміють проявляти любов. Але переконливо вимагатимуть цього ж у відповідь.

Який є ідеальний партнер для Левів?

Найкращі риси Левів прекрасно проявляються у стосунках. Не секрет, що вони віддані своїй другій половинці. Леви вміють надихнути, знайти слова підтримки та захистити того, кому вони "віддали" своє серце.

При цьому Леви люблять увагу. Інколи це може переходити в певну "гру" з надмірною кількістю драми та надмірною емоційністю. Але всі ми неідеальні.

Гороскоп для Левів

Астролог та психолог Анастасія Бучковська розповіла про те, яким має бути ідеальний партнер для Левів. Вони прагнуть уваги. Тому друга половинка має щиро їх обожнювати. І важливо бути обережним з критикою.

Левам потрібний партнер, який щиро їх обожнює. Вони прагнуть уваги та любові. Не переносять байдужості та критики. Їм важливо бути з тим, хто цінуватиме їхні зусилля та вкладатиметься в стосунки так само сильно,

– розповіла астролог.

