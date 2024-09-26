Телець, Терези, Скорпіон і Козоріг, приготуйтесь незабаром почути хороші новини, пише LifeStyle 24.

До теми Яким знакам зодіаку кінець вересня принесе труднощі на роботі

Телець

Тельці давно хочуть виконувати тільки свої робочі обов'язки, щоб на них не накидали зайву роботу. У жовтні керівництво не тільки дослухається до цієї думки, а й надасть окремий кабінет, щоб цей знак зодіаку міг працювати у комфортній атмосфері та показував високі результати ефективності праці.

Гороскоп для Тельців

Терези

А от на Терезів вище керівництво має плани щодо підвищення. Доведеться дуже добре подумати, чи готові до нової посади та до більшої кількості обов'язків. У випадку схвальної відповіді, зможете покращити фінансове становище, а якщо відповідь буде негативною, то доведеться сидіти на тому ж самому місці.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

В один момент Скорпіони зрозуміють, що вони хочуть більшого, тому почнуть самостійно шукати можливість підвищення у питанні кар'єри. Їм потрібно багато ресурсу, щоб задовольнити власні потреби та подбати про кохану людину. Як не дивно, саме почуття любові стане рушійною силою.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Козороги дуже відповідальні та старанні, а керівництво давно помітило, що представники цього знака зодіаку показують найвищі результати у відділі. Це стане причиною того, що вашу кандидатуру розглядатимуть на посаду, яка може змінити все життя.

Гороскоп для Козорогів