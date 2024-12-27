Близнюки, Терези та Водолій, непростий період принесе досвід, який стане уроком на все життя, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Невизначеність у важливих питаннях призведе до високого рівня стресу, переживань і певних невдач. Крім того, надмірна відповідальність може стати причиною виснаження та збільшення кількості конфліктів. Керуйтесь прагматизмом і знайдіть час на відпочинок.

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Терези

У Терезів станеться нещастя через рішення, яке доведеться ухвалили найближчими днями. Нерішучість і спроба довести усім, що також чогось варті, стануть справжнім провалом. Астрологи рекомендують навчитись казати "ні" та віддавати більше уваги власним потребам.

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Водолій

Емоційне навантаження й труднощі у стосунках будуть причинами того, що всі задуми йтимуть коту під хвіст. Надмірне хвилювання перетворить дрібні проблеми на катастрофу світового масштабу, тому, щоб цього уникнути, слід контролювати емоції. В іншому випадку, розбиратись з усіма нещастями доведеться наодинці, а це буде дуже нелегко.

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