Одному зі знаків зодіаку сьогодні тотально не щаститиме, пише LifeStyle 24.

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Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 13 вересня для Овнів

Сьогодні у двері постукають образи минулих років. Саме від рішення Овнів залежатиме, чи залишити минуле там, де йому місце, чи розпалити новий скандал.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 13 вересня для Тельців

Тельцям не можна проявляти слабкість. Не намагайтесь бути комусь зручними, адже вами можна буде дуже легко скористатись.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 13 вересня для Близнюків

Слід сконцентруватись на важливих справах. Є ймовірність, що більшість планів можуть піти коту під хвіст.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 13 вересня для Раків

Раки отримають радісну звістку, яка буде пов'язана з родиною. Ця новина врешті розставить усе на свої місця.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 13 вересня для Левів

Левам слід пригасити почуття пристрасті та тверезо поглянути на ситуацію. Такі емоційні гойдалки не принесуть жодної користі.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 13 вересня для Дів

Сьогодні вирішиться давня проблема, яка давно зависла у повітрі. Ба більше, виявиться, що Діви перебільшили її значущість.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 13 вересня для Терезів

П'ятниця 13 – точно не найкращий день для Терезів. Мало того, що їх відправлять у робочу поїздку, так ще й по дорозі раптово зламається транспорт. Доведеться проявити терпіння, адже це може бути тільки початком майбутніх проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 13 вересня для Скорпіонів

Близьке оточення стане запорукою успіху. Скорпіони врешті відчують себе лідерами життя та візьмуть під власний контроль найгостріші питання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 13 вересня для Стрільців

Сьогодні слід відмовитись від прийняття поспішних рішень. Стрільцям треба зробити акцент на виваженості та стриманості.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 13 вересня для Козорогів

У робочих справах на Козорогів чекає справжній успіх. Їм вдасться досягти того, до чого інші йдуть роками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 13 вересня для Водоліїв

Сьогодні Водолії відчують на собі, що означає фраза: "як за кам'яною стіною".

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 13 вересня для Риб

У другій частині дня Рибам слід бути доволі акуратними. Є високий рівень отримання травми, яка може змінити плани на найближче майбутнє.