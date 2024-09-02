Приготуйтесь відповідати за скоєні дії, пише LifeStyle 24.
Не пропустіть Магія чисел: 3 знаки зодіаку, яким варто дослухатися до своєї інтуїції у вересні
Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 2 вересня для Овнів
Ваша доброта має межу. Астрологи певні, що це правильний підхід, адже надмірна щирість може стати приводом для інших вилізти Овнам на голову.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 2 вересня для Тельців
Тельці звикли допомагати іншим, тому вже сьогодні їм протягне руку допомоги людина, яка хоче відплатити тією ж монетою.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 2 вересня для Близнюків
Сьогодні потрібно сісти та серйозно поговорити з другою половинкою про майбутнє ваших стосунків. Уже давно пора прийняти рішення щодо того, як жити далі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 2 вересня для Раків
На Раків очікує безсоння, бо голова буде забита мільйонами думок. Спробуйте випити заспокійливого чаю, щоб заснути хоча б на годину.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 2 вересня для Левів
Сьогодні до вас може завітати "в гості" поліція. Запасіться почуттям стресостійкості та спробуйте без скандалу вирішити ситуацію.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 2 вересня для Дів
Подумайте над тим, щоб забрати з притулку якусь тваринку. Така добра справа не тільки додасться до карми, а й ви зможете знайти справжнього друга.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 2 вересня для Терезів
Видихніть, випийте чашку кави та беріться до роботи. Перевтома точно не дасть результативності.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 2 вересня для Скорпіонів
Настав час економити гроші. Подумайте над заощадженнями, які невдовзі зможуть стати у пригоді.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 2 вересня для Стрільців
Вам можуть запропонувати нову посаду. Однак Стрільцям доведеться прийняти рішення, що обрати: родину чи кар'єру.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 2 вересня для Козорогів
Врешті всі справи Козорогів налагодяться. Їх переслідуватимете тотальна біла смуга з приємними сюрпризами та подарунками.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 2 вересня для Водоліїв
На жаль, поганий вчинок, який Водолії вчинили в минулому, сьогодні їх наздожене. Відплата виявиться в рази гіршою.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 2 вересня для Риб
Сьогодні день буде справжнім сюрпризом. Навіть зірки не можуть спрогнозувати на що очікувати.