Приготуйтесь відповідати за скоєні дії, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Магія чисел: 3 знаки зодіаку, яким варто дослухатися до своєї інтуїції у вересні

Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 вересня для Овнів

Ваша доброта має межу. Астрологи певні, що це правильний підхід, адже надмірна щирість може стати приводом для інших вилізти Овнам на голову.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 вересня для Тельців

Тельці звикли допомагати іншим, тому вже сьогодні їм протягне руку допомоги людина, яка хоче відплатити тією ж монетою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 вересня для Близнюків

Сьогодні потрібно сісти та серйозно поговорити з другою половинкою про майбутнє ваших стосунків. Уже давно пора прийняти рішення щодо того, як жити далі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 вересня для Раків

На Раків очікує безсоння, бо голова буде забита мільйонами думок. Спробуйте випити заспокійливого чаю, щоб заснути хоча б на годину.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2 вересня для Левів

Сьогодні до вас може завітати "в гості" поліція. Запасіться почуттям стресостійкості та спробуйте без скандалу вирішити ситуацію.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 вересня для Дів

Подумайте над тим, щоб забрати з притулку якусь тваринку. Така добра справа не тільки додасться до карми, а й ви зможете знайти справжнього друга.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 вересня для Терезів

Видихніть, випийте чашку кави та беріться до роботи. Перевтома точно не дасть результативності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 вересня для Скорпіонів

Настав час економити гроші. Подумайте над заощадженнями, які невдовзі зможуть стати у пригоді.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 вересня для Стрільців

Вам можуть запропонувати нову посаду. Однак Стрільцям доведеться прийняти рішення, що обрати: родину чи кар'єру.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 вересня для Козорогів

Врешті всі справи Козорогів налагодяться. Їх переслідуватимете тотальна біла смуга з приємними сюрпризами та подарунками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 вересня для Водоліїв

На жаль, поганий вчинок, який Водолії вчинили в минулому, сьогодні їх наздожене. Відплата виявиться в рази гіршою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 вересня для Риб

Сьогодні день буде справжнім сюрпризом. Навіть зірки не можуть спрогнозувати на що очікувати.