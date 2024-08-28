Слід обачно ставитись до нових людей і заманливих пропозицій, пише LifeStyle 24.

Важливо 3 знаки зодіаку, яким вже до кінця серпня варто чекати на проблеми

Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 серпня для Овнів

Присвятіть час улюбленому заняттю, щоб віднайти душевну рівновагу. Ваша емоційна стабільність останнім часом бажає мати кращий стан.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 серпня для Тельців

Ваші надмірна наївність і нерозуміння сучасних речей можуть призвести до того, що опинитесь у руках шахраїв. Астрологи рекомендують не відповідати на телефонні дзвінки чи повідомлення від невідомих людей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 серпня для Близнюків

Вас переслідує людина, яка хоче отримати назад свій старий борг. Розберіться з цією ситуацією та не відтягуйте момент істини.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 серпня для Раків

Налаштуйте себе на доленосну зустріч. У той момент, коли йтимете стомленими з роботи, у вас може закрутитись історія кохання наче з голлівудського фільму.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 серпня для Левів

На вас чекають прекрасні новини. Врешті зможете позбутись проблеми, яка турбувала тривалий час.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 серпня для Дів

Сьогодні потрібно прийняти рішення щодо свого оточення. Попрощайтесь із людьми, які у вашому житті навіть не перетнули позначку друга чи подруги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 серпня для Терезів

Деякі плани можуть піти коту під хвіст. Тож краще важливі завдання перенести на інший день.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 серпня для Скорпіонів

У вас почався період прийняття складних життєвих рішень. Подбайте про свій комфорт і подумайте про пріоритети на майбутнє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 серпня для Стрільців

Слід втамувати свою емоційність. Зайві хвилювання чи емоція роздратування можуть стати серйозною проблемою.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 серпня для Козорогів

Ваші стосунки з близькими людьми налагодяться. Зробіть перший крок, а все інше піде як по маслу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 серпня для Водоліїв

Розберіться із почуттями до людини, яка давно не покидає ваших думок. Тільки від готовності взяти ініціативу у свої руки залежатиме шанс на щасливе майбутнє.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 серпня для Риб

Приготуйтесь побути в ролі жертви, бо вас уже затягнули в тенета афери. Зверніться до критичного розуму та віднайдіть розв'язок проблеми.