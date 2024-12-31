Зберіться з силами та позитивним настроєм і після бою курантів зробіть крок у нове та невідоме майбутнє, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Тільки у двох знаків зодіаку здійсниться бажання у новорічну ніч – про кого йдеться

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 грудня для Овнів

Овнам слід присвятити час домашнім клопотам. Наведіть лад у будинку, приготуйте смачні страви та додайте святкової атмосфери напередодні новорічного свята.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 31 грудня для Тельців

Не перевіряйте свій організм на міцність. Проведіть день так, як робите це зазвичай.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 грудня для Близнюків

У Близнюків креативні завдання вдаватимуться лиш частково. Однак це не проблема, адже ніщо при цьому не втрачається.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 грудня для Раків

У Раків сьогодні станеться маленьке відкриття, яке буде дуже цінним. Закарбуйте цей момент у пам'яті на довгі роки.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 31 грудня для Левів

Леви можуть опинитись у заручниках чужих примх. Спробуйте відстояти власні кордони та не дозволяйте іншим вилазити вам на голову.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 31 грудня для Дів

Дівам не слід вдаватись до драматизації ситуації, якщо така виникне. Конфлікт може зіпсувати настрій, тому мотивації до святкування Нового року просто не буде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Сьогодні Терезів огорне почуття сорому. Докори сумління знайдуть своє місце, однак засмучуватись не варто. Це буде одночасно і кінцем, і початком чогось старого й нового.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів

Скорпіони отримають можливість покращити фінансове становище. Підбийте підсумки року та сміливо йдіть на зустріч своєму щастю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 31 грудня для Стрільців

У Стрільців буде бажання зробити приємний подарунок коханій людині. Сюрприз під бій курантів стане ідеальним моментом для щирого зізнання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 грудня для Козорогів

Козорогам слід поскладати свої думки по поличках. Відпустіть старі образи та ні про що не жалійте. Хай минуле залишається там, де йому місце.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв

Попри те, що життя часто буває несправедливим, не слід усе близько брати до серця. Сьогодні отримаєте досвід, який переконає у правильності такої думки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Не переоцінюйте власні сили на кінець року. Завершіть 2024 рік, як планували, а 2025 – зустріньте у колі найближчих людей.