Сьогодні комусь доведеться прочинити двері шафи, де ховаються скелети минулого, пише LifeStyle 24.

Цікаво Уже цього тижня 2 знаки зодіаку досягнуть успіху в кар'єрі

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 вересня для Овнів

Овнам слід взяти вихідний та піти на шопінг. Нові покупки не тільки підіймуть настрій, а й освіжать застарілий гардероб.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 вересня для Тельців

На Тельців нападуть спогади про перше кохання. Вони шкодують, що їхні шляхи розійшлись, але зірки не прогнозують, що ексзакохані колись знову зустрінуться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 вересня для Близнюків

Купіть милий подарунок для близької людини. Така несподіванка стане приводом для гармонії та щастя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 вересня для Раків

Ракам треба зосередитись на робочих справах. Слід терміново розв'язати питання з документами та почати працювати в новому руслі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 вересня для Левів

До Левів сьогодні у двері постукає минуле. Та подія, про яку вони хотіли забути довгий час, знову ступить на поріг.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 вересня для Дів

Діви сьогодні отримають дивну звістку, яка може стати серйозною проблемою у майбутньому. Якщо не почати діяти негайно, то потім із халепи буде вибратись дуже важко.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 вересня для Терезів

Сьогодні містика оселиться у житті Терезів. Їм здаватиметься, що за ними хтось стежить, а деякі предмети навіть рухаються самі по собі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 вересня для Скорпіонів

Скорпіони помиряться з людиною, яка давно не виходить їм із голови. Хоч їхньої вини у сварці немає, але перший крок до примирення доведеться зробити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 вересня для Стрільців

Сварка із коханою людиною затягнулась. Проявіть почуття любові та зробіть перший крок на зустріч.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 вересня для Козорогів

Козорогам слід проявити свій професіоналізм. Керівництво думає над тим, щоб підвищити їх у посаді, тому потрібно дуже добре постаратись.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 вересня для Водоліїв

На порозі з'явиться людина, яка в минулому завдала Водоліям чимало болі. Зірки навіть не можуть спрогнозувати чого очікувати від цієї зустрічі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 вересня для Риб

Сьогодні буде шалений день. Окрім того, що роботи буде вище голови, так ще й родичі несподівано завітають у гості.