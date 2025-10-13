Астрологи стверджують, що ці 3 знаки зодіаку найближчим часом дізнаються правду, яка їх може шокувати. Хто це – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Леви

Гороскоп для Левів

Любі Леви, зараз настав важливий момент, аби позбутися від емоційного "сміття", яке забирає вашу енергію. Уважно подумайте про ваше минуле. Якщо ви правильно складете увесь пазл, то зможете відкрити стару таємницю. Головне подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Можливо, скоро вам доведеться переглянути своє ставлення до деяких колег та друзів. Ви можете дізнатися щось нове про стосунки в колективі. І саме так зрештою усвідомите, хто є дійсно вашим другом.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Напружена ситуація може виникнути на роботі або серед кола знайомих людей. Але не друзів. Можливо, хтось під впливом емоцій жорстко висловить свою думку. Добре подумайте, як саме відреагувати на такий "випад". Можливо, краще притримати емоції і швидко "загасити" ситуацію.