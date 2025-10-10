Це не означає, що їм все дається просто так. Фортуна не прийде, якщо взагалі нічого не робити, пише Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Читайте також Зірки на вашому боці: 3 знаки зодіаку, які отримають усе бажане у жовтні



Кому зі знаків зодіаку найбільше щастить?

Терези

Гороскоп для Терезів

Відомо, що Терези перебувають під Венерою. Вона дає просто величезні успіхи у коханні та стосунках з людьми. Як тільки вони відчувають любов і тепло, то усі інші справи поступово налагоджуються.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Стрілець перебуває під Юпітером, який характеризується фізичною міццю та, зокрема, значним успіхом у кар'єрі. Звісно, це не означає, що вони можуть буквально заплющити очі на режим та не ставити собі цілі.

Фортуна ніколи не усміхнеться, якщо робити бездумні дії. Але якщо добре себе налаштують, то Стрільці здатні надзвичайно далеко зайти.

Лев

Гороскоп для Левів

Лев – вогняний знак, який перебуває під владою Сонця. І це вже неймовірний успіх. Їм не потрібно сподіватися на випадки. Вони самі випромінюють ту впевненість та силу, аби досягти неймовірних успіхів. Енергія, харизма та пристрасть – це те, що завжди поруч з Левом.