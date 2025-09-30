Про це повідомляє LifeStyle 24 з посиланням на Parade. Читайте гороскоп і дізнавайтеся, чи потрапили ви у список щасливчиків.

У кого зі знаків зодіаку буде щасливий жовтень?

Овен

Овни, ви нарешті не почуватиметесь пригніченими й зможете позбутися того, що стримувало. Тривалий сезон затемнень, який призвів до хауса у житті, завершується.

Ви більше не будете займатися самосаботажем, зрозумієте, які помилки робили в минулому, тож зможете краще ухвалювати рішення й уникати негативних наслідків.

Терези

Терези, у вас з'явиться можливість досягнути успіху. Саме час завоювати чиюсь прихильність або ж додати у життя романтики. Користуйтесь своєю чарівністю і фліртом, щоб отримати запрошення на перше побачення.

Приймайте увагу, яку будете отримувати протягом цього періоду, і користуйтесь можливостями.

Скорпіон

Скорпіони, жовтень принесе впевненість у собі, амбіції та сміливість, що необхідно для реалізації бажань. Ви швидко опановуватимете нові навички та надихатимете людей поруч.

Ви будете більш помітними, отримаєте більше можливостей і винагород.

