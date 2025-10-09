І тепло, і пристрасть, і кохання, і багато чого іншого відчують деякі знаки зодіаку вже у жовтні. Не бійтеся йти на цікаві авантюри. Хто це зробить – пише Lifestyle 24 з посиланням на People.

До теми Добро повертається: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, у яких найкраща карма

Хто закохається у жовтні?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Жовтень стане для вас буквально карколомним калейдоскопом емоції. Зорі поєднають для вас пристрасть та гру. Це те, що ви так любите.

Можливо, незабаром ви зовсім по-іншому подивитеся на знайому для вас людину. Навколо витатиме натхнення, яке потрібно буде використати для романтичних пригод.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Сумно не буде й любим Водоліям. Жовтень також перетвориться для них на місяць справжніх авантюр та подекуди відчайдушних вчинків. Це все почуття. По-іншому тут складно діяти.

Попри це, у вас знайдеться час і на глибокі розмови. Саме вони можуть привести кохання у ваше життя.

Зверніть увагу! Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які отримають все бажане у жовтні.