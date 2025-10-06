Але є 3 знаки зодіаку, у яких зазвичай найкраща карма. Вони віддають багато, а отримують – ще більше. Що це за знаки зодіаку, пише Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

У яких знаків зодіаку найкраща карма?

Терези

Гороскоп для Терезів

Ви – справжній подарунок для інших людей. Терези зорієнтовані на стосунки. А їхня турбота поширюється далеко-далеко за коло найближчих. Ви є тим джерелом гарного настрою для усіх навколо.

Терези щиро бажають, аби поруч з ними усім було добре. Звісно, інколи це притягує нещирих людей. Але зрештою та любов, яку ви випромінюєте, обов'язково повертається до вас.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

У кого-кого, а в Стрільців не відбереш цього прагнення пізнавати світ. Ви багато читаєте, подорожуєте та не можете всидіти без нових знань. Вам хочеться дізнаватися більше. І здатність Стрільців приймати інших часто винагороджується доброю кармою.

Риби

Гороскоп для Риб

Риби – шалені емпати. Здається, що вони буквально здатні пережити емоції інших людей. І найголовніше – Риби здатні зазирнути до душі іншої людини. Часто вони інтуїтивно знають, як заспокоїти або якої поради потребує співрозмовник. Всесвіт винагороджує Риби доброю кармою за дійсно чуйне серце.