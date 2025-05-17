LifeStyle24 підготував добірку чоловічих імен, які притягують силу та оберігають від негараздів. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на народження сина.

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Добірка давніх чоловічих імен, які приносять силу й оберігають

Володимир

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє світом". Володимири завжди відповідально ставляться до роботи та вирізняються здатністю розв'язати будь-яку проблему. Представники цього імені завжди роблять правильні рішення, завдяки яким досягають успіху.

Ігор

За однією з версій, це ім'я має давньоскандинавське походження та означає "багатий" або "щасливий". Зазвичай так називають мужніх чоловіків, які багато працюють на благо своїх рідних. Власники цього імені переважно дуже щедрі, тому готові віддати останнє, якщо впевнені, що комусь це знадобиться більше.

Олександр

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". У давнину так називали лідерів, які могли згуртувати навколо себе людей. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з іншими та розв'язати навіть найскладнішу проблему.

Чоловічі імена, які оберігають / Фото Freepik

Михайло

Ім'я Михайло має давньоєврейське походження та означає "рівний Богу" або "богоподібний". Представники цього імені – дуже товариські та доброзичливі, тому мають велике коло спілкування. Такі чоловіки завжди готові допомогти та захистити своїх найближчих. Власники цього імені мають гарне почуття гумору, яке дозволяє їм справляти приємне враження під час першої зустрічі з новими людьми.

Богдан

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "дарований Богом". Богдани мають стійкий характер, тому цілеспрямовано втілюють свої мрії у життя. Такі чоловіки схильні відстоювати свою думку та боротися за справедливість. Представники цього імені мають лідерські якості, які можуть легко допомогти реалізуватися в житті.

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