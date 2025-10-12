LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Хто святкує День ангела 12 жовтня?
- Макар – має давньогрецьке походження та трактується як "блаженний".
- Микола – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "переможець народів".
- Остап – ім'я грецького походження, яке перекладається як "твердий" або "стійкий".
- Тарас – таке ім'я має давньогрецьке коріння та означає "бунтівник".
- Олександр – має грецьке походження та означає "захисник".
- Богдан – слов'янське ім'я, яке трактується як "Богом даний".
- Денис – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".
- Іван – має давньоєврейське коріння та означає "Божа милість".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.