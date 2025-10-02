LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріал

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 2 жовтня?

Давид – має давньоєврейське походження та означає "улюблений".

Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".

Іван – це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "милість Божа".

Андрій – має давньогрецьке походження та означає "мужній" або "відважний".

Борис – має старослов'янське коріння та трактується як "борець" або "славний у боротьбі".

Василь – це ім'я прийшло зі Стародавньої Греції та означає "цар" або "царський".

Георгій – ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "землероб".

Костянтин – має латинське походження та перекладається як "стійкий" або "постійний".

Степан – має грецьке коріння та означає "вінок".

Федір – ім'я грецького походження, що трактується як "дарований Богом" або "божественний дар".

Олександра – таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "захисниця".

Ганна – має давньоєврейське коріння та перекладається як "добра воля" або "прихильність".

Юстина – походить з латинської мови та означає "справедлива".

Михайло – має давньоєврейське походження та перекладається як "подібний до Бога".

Петро – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.