LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

Хто святкує День ангела 28 вересня?

Максим – має латинське походження та означає "найбільший" або "найвеличніший".

– має латинське походження та означає "найбільший" або "найвеличніший". Марія – походить з давньоєврейської мови та трактується як "пані", "кохана" або "гірка".

– походить з давньоєврейської мови та трактується як "пані", "кохана" або "гірка". Людмила – має слов'янське коріння та перекладається як "мила людям".

– має слов'янське коріння та перекладається як "мила людям". Микита – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "переможець".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "переможець". Порфирій – має грецьке походження та означає "багряний" або "пурпуровий".

– має грецьке походження та означає "багряний" або "пурпуровий". Григорій – має грецьке коріння та означає "уважний і зібраний".

– має грецьке коріння та означає "уважний і зібраний". Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий". Леонід – має грецьке коріння та трактується як "подібний до лева".

– має грецьке коріння та трактується як "подібний до лева". Макар – прийшло до нас з Давньої Греції та означає "щасливий і блаженний".

– прийшло до нас з Давньої Греції та означає "щасливий і блаженний". Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".

Як гарно привітати з Днем ангела?: гарна проза

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день – це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

***

Зі святом! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

***

Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя.

***

У цей особливий день я щиро вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твій небесний заступник завжди освітлював твій шлях, даруючи надію та натхнення. Нехай твоє життя буде сповнене благодаті, радості та душевного спокою, а кожен день приносить нові щасливі моменти та позитивні враження. Бажаю тобі мудрості у всіх рішеннях, терпіння у випробуваннях та вдячності за кожну хвилину життя. Нехай Господь завжди оберігає тебе та твоїх рідних, даруючи мир, любов та злагоду вашій родині.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.