Богородиця допомагає нужденним, оберігає від ворогів і недругів та дає сили справитися з фінансовими проблемами. Які молитви варто прочитати сьогодні вдома або в церкві, розповість LifeStyle 24.

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Молитви на Успіння Пресвятої Богородиці

Пресвята Богородиця, спаси та сохрани раба Божого (ім’я). Захисти від спокус на шляху життєвому, вбережи, Мати, від користі та зміцни віру мою в Ісуса Христа, великодушного і всепрощаючого. Укрий мене своїм покровом від ненависників і недоброзичливців, та прости їм їх злобу. Дай сили боротися зі спокусами та не допусти підступів диявольських, мене від віри православної відвертаючих. Яви милість свою на мене і сім’ю мою, вбережи та захисти нас. Амінь!

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Пом'якши серця наші, свята Богородице. Нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик твій дивимося, розділяючи твої страждання і на милосердя сподіваємося. Жахнемося ми від року твого, та зрадіємо силі твоєї й міцності духу. Прости жорстокість нашу, лише у твоїх силах її приборкати. Велика Владичице, піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед ним гріховні діяння наші. Позбавте нас від смерті раптової й зла всякого. Осяйте розум наш і проведіть нас до спасіння. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа, Ісуса Христа і його Пресвятого Духа. Амінь.

Молитви на свято Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Freepik

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Оспівуємо до милості твоєї, Пресвята Матір Божа! Не відвернися від молитов наших, а визволи від бід і нещасть. Єдина й Блаженна Богородице, спаси нас! Ти, багатостраждальна Матір Божа, що перевищує по вірі й стражданням всіх, хто живе на землі. Почуй і не покинь нас у хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво в пітьмі пекельній. Тільки ти маєш дозвіл звернутися до Сина свого і благати його про спасіння наше і перехід в Царство Небесне, де ми будемо оспівувати й славити Сина твого, Батька його і тебе, володарку світу на віки віків. Амінь.