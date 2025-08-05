Чому покійника категорично не можна залишати одного в будинку

Зокрема, у народі вірили, що не варто залишати покійника одного в хаті навіть на короткий час. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Чому люди завішують дзеркала в домі, коли хтось помер

Чому покійника не можна залишати одного в домі?

Згідно з народними повір'ями, якщо померлого залишити без нагляду, то його душа може застрягти в будинку і не знайти спокою. Вважалося, що в такі моменти вона перебуває між світами живих і мертвих, тому потребує підтримки та присутності своїх рідних. Якщо цього не буде, то душа заблукає, а дім з часом притягуватиме невдачі, хвороби та сімейні негаразди.

Ба більше, деякі люди вірили, що у період перед похованням недоброзичливці можуть намагатися проникнути до оселі, аби викрасти особисті речі покійного. Наприклад, хустку, гребінець, шматок простирадла чи навіть воду після обмивання тіла. За прикметами, ці речі мають сильну енергетику і можуть бути використані в шкідливих обрядах, зокрема для руйнування стосунків чи навіть фінансового краху певної людини.

Також пращури приділяли особливу увагу предметам, що використовувалися під час обряду прощання. Їх не залишали в домі надовго, а часто спалювали або закопували, щоб позбутися можливої негативної енергії.

Чому покійника не можна залишати самого в домі / Фото Freepik

Зауважимо, наша редакція раніше писала про те, скільки монет кладуть покійнику в труну.