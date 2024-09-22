Ба більше, у легендах переважно негативні персонажі свистіли, тоді як позитивні – утримувалися від цієї дії. Саме тому свист почали асоціювати зі злом, розповідає LifeStyle24.

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Чи можна свистіти в будинку

У давнину наші предки вважали, що свист обов'язково привабить нечисту силу. Вони настільки боялися негативних наслідків, що вигадали спосіб як захистити себе. Пращури робили три оберти навколо себе, ніби повертаючись назад у часі. Що цікаво, цей спосіб досі застосовують під час виховання дітей, коли ті починають свистіти вдома.

Водночас існує повір'я, що свист може накликати серйозні фінансові проблеми та принести багато горя мешканцям оселі. Вважалося, що вітер забере все щастя у господарів будинку.

До того ж заборонено свистіти, коли вдома планується святкування весілля. Наші предки вірили, що тоді шлюб швидко розпадеться, а молодята будуть нещасними. Крім цього, пращури вважали, що свист притаманний тим людям, які завжди нудьгують і байдикують. У зв'язку з наявністю великої кількості вільного часу ті починають свистіти замість того, щоб зайнятися корисною справою.

Народні прикмети пов'язані зі свистом

Якщо будеш свистіти вдома, то:

з'являться фінансові труднощі;

позбудешся майна;

проведеш життя на самоті;

зруйнуються дружні стосунки з людьми;

виникнуть конфлікти з рідними.

Коли можна свистіти

Здебільшого свист вважається негативною дією, яка може накликати біду й нечисту силу. Однак, у деяких професіях робота виконуватиметься значно важче без цієї дії.

Так, морякам дозволяється свистіти, щоб викликати вітер, який наповнить вітрила корабля. Втім, сильний свист може призвести до виникнення шторму, тому варто бути обережним.