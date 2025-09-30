У цей день важливо дотримуватися певних правил, щоб не привабити біди й негаразди у своє життя. Що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці 2025?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема вишивати й шити.

Не слід позичати й брати гроші в борг.

Не рекомендується пити алкоголь і переїдати.

Не можна важко працювати.

Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується ображати тварин.

Покров Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Покров Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?