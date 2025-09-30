У цей день важливо дотримуватися певних правил, щоб не привабити біди й негаразди у своє життя. Що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці 2025?
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема вишивати й шити.
- Не слід позичати й брати гроші в борг.
- Не рекомендується пити алкоголь і переїдати.
- Не можна важко працювати.
- Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
- Не слід сваритися та сперечатися з близькими.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується ображати тварин.
Покров Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest
Покров Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?
- У день Покрови Пресвятої Богородиці згадують події, що відбулися у X столітті. У цей час Константинополь опинився перед серйозною загрозою з боку ворогів, і саме тоді відбулося диво, яке стало основою для свята.
- За переказами, чужинці взяли в облогу Константинополь. Місто було у великій небезпеці, адже сили ворогів значно переважали, і здавалось, що порятунку не буде, як зазначають в Андріївській церкві.
- У відчаї жителі зібралися у храмі, де зберігалися святі ризи Богородиці. Люди щиро зверталися до Діви Марії з молитвами, благаючи про допомогу, заступництво та захист від неминучої загибелі.
- Аж раптом Пресвята Діва з'явилася над людьми. Вона простягнула свій омофор (покров) і накрила ним вірян, захищаючи їх від ворожої загрози.
- Завдяки цьому дивовижному заступництву вороги не змогли побачити мешканців міста і зрештою відступили. Для християн це стало знаком особливої опіки та любові Божої Матері.