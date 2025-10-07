Є два знаки зодіаку, які мають відповісти для себе на важливі запитання. Про це пише Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

На кого вплине Врожайний Місяць?

Терези

Гороскоп для Терезів

Дорогі Терези, Повний Місяць буквально проллє світло на найглибші куточки вашої душі. Вам потрібно буде дати низку відповідей на ті питання, які зараз вас найбільше турбують.

Ви можете відчути певні прозріння. Можливо, усвідомите, що старі бажання та підходи більше не працюють. Це стосується як дружніх, ділових, так і романтичних стосунків. Ваші бажання, межі та принципи можуть змінитися

Діви

Гороскоп для Дів

Врожайний Місяць, зокрема, завершує певні процеси. Або частину процесу. Тому важливо нарешті відпустити ті старі переконання, за які ви тримаєтеся. Настач час емоційного очищення.

Це також може вплинути на ваші стосунки. Настав момент для серйозної розмови про баланс у парі. Потрібно зрозуміти, що ви готові давати та що ви не хочете більше приймати. Але тут не йдеться про розлучення. Лише про покращення стосунків.