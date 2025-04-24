Сподобаються іменинникам: теплі привітання з днем народження у картинках і словах

Багато людей з нетерпінням чекають на свій день народження, адже це свято сповнене теплих і щирих привітань. Важливо підготувати побажання заздалегідь, щоб потім не витрачати час.

LifeStyle24 підготував яскраві привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм колегам, друзям, рідним і знайомим, які незабаром відзначатимуть це важливе свято.

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Привітання з днем народження: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене тепла, а душа – світла й радості. Нехай кожен день дарує тобі маленькі дива, а поруч будуть люди, які цінують і люблять тебе такою, якою ти є. Здоров'я, натхнення і безмежного щастя!

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Вітаю з твоїм особливим днем! Бажаю, щоб кожна мрія, навіть найсміливіша, ставала реальністю. Твоя доброта, чутливість і турбота про інших завжди вражають, і я хочу, щоб усе хороше поверталося до тебе сторицею. Хай життя тішить приємними моментами, а кожен день наповнюється любов'ю, теплом і гармонією.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

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З Днем народження! Кожен день не може бути прекрасним, але бажаю знаходити щось прекрасне в кожному дні! Бажаю відчувати радість від кожного моменту, бути оточеною любов'ю і турботою.

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Зі святом! Бажаю мирного неба, душевного спокою та незламної віри у світле майбутнє. Нехай у твоєму житті буде більше теплих зустрічей і яскравих моментів. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії, навіть у ці непрості часи, знаходять шлях до здійснення.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Для тебе щирі привітання!

Щоб була радість на душі,

Щоби здійснились побажання,

Не було сварок, метушні.

Нехай у серці буде свято,

Достаток буде і любов.

Хай все, що забажаєш, вдасться,

Перемагай ти знов і знов.

А ще здоров'я побажаю,

До ста років прожити так,

Щоб було радості до краю,

Щоб усмішка була в устах!

***

З Днем народження, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров'я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

З Днем народження тебе!

Хай удачу він несе,

Ще наснагу і терпіння,

Щоб було завжди везіння.

Здоров'я найміцнішого,

Кохання найщирішого.

Друзів поруч надійних,

А начальників спокійних.

Благополуччя хай поряд іде,

За собою щастя веде.

Побільше грошеняток,

Хай переслідує достаток.

***

Бажаю вам лише добрих подій,

Ясного сонця, здійснення мрій,

Друзів чудових, кохання міцного,

Більше веселого, менше сумного,

Різних приємностей, класних відпусток,

Щоб в гаманці у вас не було пусто.

Те, що задумали, хай все вдається,

Та добра доля до вас усміхнеться!