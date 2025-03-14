У цей день важливо підняти настрій іменинникам та нагадати їм про їхню цінність у житті. LifeStyle24 підготував неймовірні привітання з днем народження, які варто надіслати своїм друзям і знайомим, що скоро відзначатимуть таке важливе свято.

Не пропустіть Найтепліші слова для чоловіків: привітання з днем народження коханому в картинках і прозі

Привітання з днем народження: картинки, вірші й проза

З Днем народження! Нехай усе, що маєш – приносить радість, а усього чого не вистачає для радості обов’язково з'явиться у твоєму житті. Мрій, посміхайся, радій і насолоджуйся життям!

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Вітаю з днем народження! Нехай на твоїй життєвій стежині зустрічаються тільки хороші люди, добрі новини та цікаві події. Мирного неба, вірних друзів, здоров'я та успіхів у всіх починаннях!

Привітання з Днем народження / Колаж LifeStyle24

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З Днем народження! Кожен день не може бути прекрасним, але бажаю знаходити щось хороше щодня. Бажаю відчувати радість від кожного моменту, бути оточеною любов'ю і турботою.

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Зі святом! Бажаю мирного неба, душевного спокою та незламної віри у світле майбутнє. Нехай у твоєму житті буде більше теплих зустрічей і яскравих моментів. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії, навіть у ці непрості часи, знаходять шлях до здійснення.

Привітання з Днем народження / Колаж LifeStyle24

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Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає у твій дім!

***

У день народження вітаю,

І міцно-міцно обіймаю,

Бажаю миру і достатку,

Щоб справи всі були в порядку!

Хай буде щастя і здоров'я,

Хай світ оточує любов'ю,

Бажаю років сто прожити,

І усміхатись, не тужити!

Привітання з Днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Я щиро з днем народження вітаю

Тебе в цей світлий і святковий день!

Сміється сонце й небеса сіяють,

А вітерець співа тобі пісень.

Нехай тебе заколисають зорі,

А рано-вранці збудить пташок спів,

Хай щастя буде – як краплин у морі,

А радості – як в полі колосків!

***

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, у свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

Зазначимо, що раніше ми ділилися святковими привітаннями з днем народження для мами у прозі, картинках і віршах.