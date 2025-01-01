31 грудня українці насолоджувалися різноманітними святковими стравами разом з рідними й близькими. За столом вже пролунали новорічні тости з побажаннями миру й перемоги, а вечір громадян супроводжувався сімейними посиденьками, піснями, танцями, частуваннями й приємними розмовами. Люди продовжуватимуть вітати один одного з Новим роком і сьогодні, 1 січня, розповідає 24 Канал.

Цікаво Яскравих емоцій і вражень: найщиріші привітання з Новим 2025 роком у картинках і словах

Наша редакція підготувала особливі картинки-привітання. Ці теплі побажання об'єднують людей з усіх куточків України. Збережіть собі ці святкові привітання з Новим роком та надішліть рідним, колегам, друзям і знайомим. Подаруйте їм гарний настрій і побажайте миру, тепла та всього найкращого.

Привітання з Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкове привітання з добірки та подаруйте усмішки своїм близьким у цей світлий день. З Новим роком!