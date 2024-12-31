Щороку на Щедрий вечір українці переодягаються у фольклорних персонажів. Так, у Маланку зазвичай перевтілюється неодружений хлопець, тоді як жінки постають в образах чоловічих героїв. Серед інших персонажів – Василь, Коза, Дід, Баба, Ведмідь, Циган, Чорт і Лікар, розповідає 24 Канал.

На наступний день, 1 січня, люди починають посівати. Однак це можуть робити лише хлопці та чоловіки. Посівальні пісні присвячені Новому року та побажанням добра господарям.

З нагоди Щедрого вечора наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати потім час. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати чудовий настрій у це світлий день.

Цікаво Принесіть радість у кожен дім: добірка гарних віншувань на Щедрий вечір 2024

Привітання з Щедрим вечором 2024: картинки й листівки

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Щедрим вечором / Колаж LifeStyle24

Проведіть це гарне свято в сімейному колі та не забудьте привітати близьких з Щедрим вечором!