У цей день наші предки готували багато м'ясних страв, щоб привабити удачу в дім. Про заборони й прикмети 10 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого Григорія Ніського

Він був молодшим братом святого Василія Великого. Григорій здобув гарну освіту та обіймав посаду вчителя красномовства. Через деякий час чоловік став єпископом Ніським у Каппадокії. Якось Григорія помилково звинуватили у зловживанні церковного майна, за що святого позбавили посади. Втім, через рік його повернули на це місце. Після смерті брата, єпископ взяв участь в Антіохійському, II Вселенському та Константинопольському Соборах, де захищав православні догми. Згодом Григорій відійшов у вічність, залишивши після себе багато творів і повчань.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною роботою, бо тоді привабите труднощі й негаразди.

Не можна виносити сміття з будинку ввечері.

Не слід ворожити на свою долю.

Не рекомендується злитися, сваритися та сперечатися.

Народні прикмети

Якщо на вулиці гарна погода, то влітку буде спекотно.

Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо надворі вітряно, то в червні багато дощитиме.

Якщо сьогодні випаде багато снігу, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день метро. Його щорічно відзначають 10 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1863 році, у Лондоні відкрили першу лінію метрополітену. Вона мала довжину 6 кілометрів. Що цікаво, в інших країнах у той час люди ще їздили на конях.