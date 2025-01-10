У цей день наші предки готували багато м'ясних страв, щоб привабити удачу в дім. Про заборони й прикмети 10 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.
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День пам'яті святого Григорія Ніського
Він був молодшим братом святого Василія Великого. Григорій здобув гарну освіту та обіймав посаду вчителя красномовства. Через деякий час чоловік став єпископом Ніським у Каппадокії. Якось Григорія помилково звинуватили у зловживанні церковного майна, за що святого позбавили посади. Втім, через рік його повернули на це місце. Після смерті брата, єпископ взяв участь в Антіохійському, II Вселенському та Константинопольському Соборах, де захищав православні догми. Згодом Григорій відійшов у вічність, залишивши після себе багато творів і повчань.
Що не можна робити
- Не варто займатися важкою фізичною роботою, бо тоді привабите труднощі й негаразди.
- Не можна виносити сміття з будинку ввечері.
- Не слід ворожити на свою долю.
- Не рекомендується злитися, сваритися та сперечатися.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці гарна погода, то влітку буде спекотно.
- Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо надворі вітряно, то в червні багато дощитиме.
- Якщо сьогодні випаде багато снігу, то цьогоріч буде гарний врожай.
Що ще відзначають
Всесвітній день метро. Його щорічно відзначають 10 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1863 році, у Лондоні відкрили першу лінію метрополітену. Вона мала довжину 6 кілометрів. Що цікаво, в інших країнах у той час люди ще їздили на конях.