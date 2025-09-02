У цей день наші предки збирали моркву та буряк на городі. Про заборони й прикмети на 2 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Печерських

Антоній народився у 983 році в родині селян на Чернігівщині. Його батьки сповідували християнство, тому виховували свого сина в любові до Бога. Через це святий ще в ранньому віці вирішив, що присвятить життя служінню Господу, тому багато молився та мріяв про подорож на гору Афон. Потрапивши туди, хлопець прийняв чернечий постриг і вирушив до Києва, щоб обрати монастир. Однак згодом він обрав печеру, яку викопав пресвітер Іларіон. Саме там Антоній допомагав людям, які приходили до нього за порадою, та давав можливість іншим святим жити разом з ним.

Феодосій був родом з Київщини й також походив з побожної сім'ї. Так, хлопець захоплювався Святим Письмом та щодня ходив до церкви, де відвідував літургію. Після смерті батька Феодосій вирішив покинути рідну домівку та вирушити до преподобного Антонія, щоб стати ченцем. Відомо, що святого обрали ігуменом обителі, тому той намагався стати гарним прикладом для всієї братії, роблячи добрі справи. Крім цього, Феодосій ніколи не відмовляв у допомозі нужденним і навіть побудував будинок для їхнього проживання, виділивши кошти на потреби бідних і хворих.

Що не можна робити?

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто вживати алкогольні напої, бо тоді буде хворіти протягом усієї осені.

Не рекомендується розповідати комусь про свої плани.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то осінь буде теплою.

Якщо надворі сонячно, то жовтень буде холодним.

Якщо вдень не буде вітряно, то у вересні буде спекотно.

Якщо побачите на небі веселку, то чекайте гарних новин.

Що ще відзначають?