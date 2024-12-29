24 Канал з посиланням на Православний церковний календар розповість про заборони й прикмети 29 грудня. Детальніше – читайте далі в матеріалі.

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День пам'яті святих дітей, вбитих у Вифлеємі

За переказами, Ісус Христос народився у подружжя Діви Марії та святого Йосипа, у хліві у Вифлеємі. Коли Спаситель з'явився на світ, то на небі засяяла яскрава зоря. Завдяки цьому волхви зрозуміли, де шукати Сина Божого. Вони вирушили до малюка і згодом знайшли Його. Цар Ірод наказав волхвам повідомити про місцеперебування Ісуса, але ті цього не зробили. Правитель наказав вбити усіх новонароджених дітей, оскільки дізнався про прихід Месії. Ірод сподівався, що серед загиблих опиниться Ісуса, але цього не сталося. 14 тисяч малюків загинули від рук воїнів царя. Саме ці новонароджені стали першими мучениками, які померли за Сина Божого.

Що не можна робити

Не варто забивати цвяхи та ремонтувати взуття.

Не рекомендується ходити до лісу наодинці.

Не можна розмовляти з близькими через поріг, бо привабите нечисту силу в дім.

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вдарять морози, то така погода триватиме до Водохреща.

Якщо сніг випав і лежить, то в наступному році буде неврожай.

Якщо побачите іній на деревах, то очікуйте потепління.

Якщо хмари пливуть низько на небі, то скоро буде холодно.

Що ще відзначають

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил України. Його щорічно святкують 29 грудня, починаючи з 2010 року. Тоді цей день заснували з нагоди створення пресслужби Міноборони України та призначення на посаду військового прессекретаря.