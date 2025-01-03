У цей день наші предки доглядали за худобою та займалися прибиранням у будинках. Про заборони й прикмети 3 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого пророка Малахія
Він народився у Софах після повернення євреїв з Вавилонського полону. Ім'я Малахія означає "ангел", тому чоловіка асоціювали з Божим посланцем. Святий жив приблизно у V столітті до нашої ери та був останнім з 12 малих пророків, який передбачив чимало подій, зокрема Страшний суд, прихід Месії та зміну Мойсеєвого закону. Малахія багато проповідував та закликав людей до відданості Богу. Пророк помер у молодому віці та був похований разом зі своїми батьками.
Що не можна робити
- Не варто йти на полювання та риболовлю.
- Не рекомендується лихословити та сперечатися.
- Не слід спілкуватися з незнайомцями, бо існує високий ризик накликати біди.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде сніг, то весна прийде рано.
- Якщо на деревах побачите іній, то скоро буде ясна погода.
- Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте гарної погоди.
- Якщо сьогодні холодно, то така погода буде і в березні.
Що ще відзначають
Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Це свято нагадує про важливість підтримки балансу між емоційним, психічним і фізичним добробутом. Водночас день припадає на початок нового року, тому це гарний час, щоб покращити свій стан здоров'я.