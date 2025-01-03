У цей день наші предки доглядали за худобою та займалися прибиранням у будинках. Про заборони й прикмети 3 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Малахія

Він народився у Софах після повернення євреїв з Вавилонського полону. Ім'я Малахія означає "ангел", тому чоловіка асоціювали з Божим посланцем. Святий жив приблизно у V столітті до нашої ери та був останнім з 12 малих пророків, який передбачив чимало подій, зокрема Страшний суд, прихід Месії та зміну Мойсеєвого закону. Малахія багато проповідував та закликав людей до відданості Богу. Пророк помер у молодому віці та був похований разом зі своїми батьками.

Що не можна робити

Не варто йти на полювання та риболовлю.

Не рекомендується лихословити та сперечатися.

Не слід спілкуватися з незнайомцями, бо існує високий ризик накликати біди.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде сніг, то весна прийде рано.

Якщо на деревах побачите іній, то скоро буде ясна погода.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте гарної погоди.

Якщо сьогодні холодно, то така погода буде і в березні.

Що ще відзначають

Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Це свято нагадує про важливість підтримки балансу між емоційним, психічним і фізичним добробутом. Водночас день припадає на початок нового року, тому це гарний час, щоб покращити свій стан здоров'я.