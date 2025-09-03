У цей день наші предки допомагали бідним і хворим. Про заборони й прикмети на 3 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського

Він був єпископом Нікомидії та став відомим серед багатьох людей завдяки відданості Господу. Чоловік присвятив своє життя служінню Богові, навчаючи людей Святого Письма, проповідуючи Євангеліє та підтримуючи християн у часи тяжких переслідувань. Його доброта та глибока віра надихали багатьох людей, і чимало з них завдяки йому прийняли християнство та навернулися до Господа. Коли імператор Діоклетіан розпочав жорстокі гоніння на християн, про святого Антима стало відомо владі. Так, за служіння Христу його схопили. Довгі дні і ночі святитель мужньо витримував тортури, але жодні страждання не змусили його зректися віри. Навпаки, навіть під час випробувань він знаходив слова втіхи для інших і зміцнював їхній дух. Зрештою Антима засудили до страти. Перед смертю він молився за всіх християн, просячи Бога дарувати їм силу та відвагу в часи випробувань.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна виходити з дому жінкам після заходу сонця, бо тоді накличете проблеми в особистому житті.

Не варто одружуватися та справляти весілля.

Не рекомендується починати нові справи.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то незабаром буде тепло.

Якщо на ялинках помітите багато шишок, то зима буде м'якою.

Якщо ввечері піде дощ, то жовтень буде холодним.

Якщо побачите багато комарів, то бабине літо буде тривалим.

