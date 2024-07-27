Традиційно у релігійне свято віряни йдуть до церкви. Кажуть, що святому Пантелеймону потрібно помолитися за здоров'я. Також вважається, що він допомагає військовим, які отримали поранення на фронті, скоріше одужати. Тому сьогодні за воїнів необхідно поставити свічку. Більше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого великомученика Пантелеймона, лікаря

Святий Пантелеймон лікував людей молитвою в себе вдома та не брав з них платні. Через це до інших лікарів почало приходити менше пацієнтів, тому втрачався прибуток. Одного разу вони пожалілися на великомученика імператорові Максиміліану. Коли Пантелеймона знайшли, він зазнав знущань, але не відрікся від християнської віри. Святому не змогли зашкодити, оскільки чоловік постійно молився. Коли імператор про це дізнався, то віддав наказ стратити лікаря. Кажуть, що тоді з його тіла почало текти молоко.

Що не можна робити

Не можна важко працювати.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не рекомендується сваритися, злитися та лихословити.

Народні прикмети

Якщо капуста вже зав'язується в качани, то осінь не буде теплою.

Якщо побачите коників-стрибунців, то чекайте на ясну погоду.

Якщо буде багато жолудів на дубі, то отримаєте щедрий врожай.

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Що ще відзначають

Щороку в останню суботу липня у світі відзначається Міжнародний день декору. Сьогодні людям говорять про те, що не варто боятися проявляти себе. Якщо хочеться яскравості та барв, то завжди додавайте їх у життя.

Крім того, 27 липня українці святкують День медичного працівника. Раніше це професійне свято було у третю неділю червня. Однак у 2023 році Президент України Володимир Зеленський змінив дату важливої події. Відтепер Україна та Росія не відзначають День медика разом.