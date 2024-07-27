З нагоди Дня медичного працівника LifeStyle 24 підготував добірку чарівних привітань у прозі та віршах. Зберігайте, щоб відправити їх людям, які святкують професійне свято. Нехай теплі слова зігріють їхнє серце!
Дивіться також 27 липня – День медика в Україні: найкращі картинки-привітання та красиві листівки
День медика 2024: привітання у віршах
Даруєте надію і здоров’я,
І боретесь з недугами завзято.
Багато ви життів вже врятували,
Сьогодні відзначаймо ваше свято!
Нехай же вас обходять всі печалі,
Нехай же вам щастить у вашій справі.
Здоров’я вам міцного та терпіння,
Хай імена ваші купаються у славі!
***
Лікарі, ви всі – супергерої,
Замість плащів – халати білосніжні,
Замість чарівних палиць – стетоскопи,
І завжди з посмішкою, завжди ніжні.
Жарти й сміх у вас в арсеналі,
Бо знаєте, що гумор — кращі ліки.
Бажаємо здоров’я й процвітання,
Й подяки хай течуть до вас, як ріки!
День медика 2024 / Фото Happy Monday
***
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати зі святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
З Днем медика вітаю,
З цим чудовим святом,
Сьогодні від душі бажаю
Вам всього дуже багато:
Терпіння, радості, удачі,
Щоб не стрічались вам невдачі,
Хай пацієнти всі здорові будуть
І труд важкий ваш не забудуть!
***
З Днем медика вітаю щиро!
Здоров’я зичу, щастя й миру,
А ще високої зарплати
Я дуже хочу побажати.
Хай праця буде до вподоби,
Хай згинуть з обрію хвороби,
Хай буде радість в домі вашім,
Чекає щастя, не інакше!
День медика 2024 / Фото ICTV
Не пропустіть Для найдорожчих людей: найкрасивіші картинки-привітання з Днем медика
День медика 2024: привітання у прозі
Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я інших, але й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей!
***
З Днем медика! Від щирого серця бажаю величезного здоров'я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів, і щоб робота приносила не тільки користь, але і радість, а також фінансовий добробут. Будьте щасливі, активні та кохані!
***
З Днем медичного працівника! Успіхів у вашій благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, з чим асоціюється слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.
***
Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими та життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і добробуту на роботі. Зі святом!
День медика 2024 / Фото Amazing Ukraine
***
Зичу всім медичним працівникам світлого свята та великих перемог! Ви – справжні герої, які залишаються міцними навіть у найтяжчі моменти. Ваша непохитна воля і нескінченне бажання допомагати й лікувати заслуговують найкращого. Ви – скарб для нашого суспільства, ваша мудрість і знання є джерелом надії для мільйонів людей. Хай у житті будуть тільки близькі та вірні друзі, які завжди зможуть підтримати та порадіти.