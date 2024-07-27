З нагоди Дня медичного працівника LifeStyle 24 підготував добірку чарівних привітань у прозі та віршах. Зберігайте, щоб відправити їх людям, які святкують професійне свято. Нехай теплі слова зігріють їхнє серце!

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День медика 2024: привітання у віршах

Даруєте надію і здоров’я,

І боретесь з недугами завзято.

Багато ви життів вже врятували,

Сьогодні відзначаймо ваше свято!

Нехай же вас обходять всі печалі,

Нехай же вам щастить у вашій справі.

Здоров’я вам міцного та терпіння,

Хай імена ваші купаються у славі!

***

Лікарі, ви всі – супергерої,

Замість плащів – халати білосніжні,

Замість чарівних палиць – стетоскопи,

І завжди з посмішкою, завжди ніжні.

Жарти й сміх у вас в арсеналі,

Бо знаєте, що гумор — кращі ліки.

Бажаємо здоров’я й процвітання,

Й подяки хай течуть до вас, як ріки!

День медика 2024 / Фото Happy Monday

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

З Днем медика вітаю,

З цим чудовим святом,

Сьогодні від душі бажаю

Вам всього дуже багато:



Терпіння, радості, удачі,

Щоб не стрічались вам невдачі,

Хай пацієнти всі здорові будуть

І труд важкий ваш не забудуть!

***

З Днем медика вітаю щиро!

Здоров’я зичу, щастя й миру,

А ще високої зарплати

Я дуже хочу побажати.



Хай праця буде до вподоби,

Хай згинуть з обрію хвороби,

Хай буде радість в домі вашім,

Чекає щастя, не інакше!

День медика 2024 / Фото ICTV

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День медика 2024: привітання у прозі

Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я інших, але й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей!

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З Днем медика! Від щирого серця бажаю величезного здоров'я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів, і щоб робота приносила не тільки користь, але і радість, а також фінансовий добробут. Будьте щасливі, активні та кохані!

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З Днем медичного працівника! Успіхів у вашій благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, з чим асоціюється слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.

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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими та життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і добробуту на роботі. Зі святом!

День медика 2024 / Фото Amazing Ukraine

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Зичу всім медичним працівникам світлого свята та великих перемог! Ви – справжні герої, які залишаються міцними навіть у найтяжчі моменти. Ваша непохитна воля і нескінченне бажання допомагати й лікувати заслуговують найкращого. Ви – скарб для нашого суспільства, ваша мудрість і знання є джерелом надії для мільйонів людей. Хай у житті будуть тільки близькі та вірні друзі, які завжди зможуть підтримати та порадіти.