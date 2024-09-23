Так, наші предки, які відзначалися неабияким розумом, отримували прізвища, що підкреслюють кмітливість людини. Про такі родові імена розповів дослідник Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Добірка прізвищ, які давали найрозумнішим українцям

Наші пращури хотіли виділити розумних і кмітливих людей серед інших, тому давали їм особливі прізвища. Лише почувши відповідне родове ім'я, всі одразу розуміли, що перед ними стоїть доволі мудра особа. Серед таких прізвищ:

Мудрець . Це родове ім'я вважається доволі рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які проживають на Харківщині.

. Це родове ім'я вважається доволі рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які проживають на Харківщині. Мудрий . Це прізвище дуже поширене на заході України, особливо у Львівській і Тернопільській областях. Його мають 1708 людей.

. Це прізвище дуже поширене на заході України, особливо у Львівській і Тернопільській областях. Його мають 1708 людей. Розумнюк . Це родове ім'я вважається рідкісним та налічує лише 185 його носіїв. Прізвище є поширеним на Київщині.

. Це родове ім'я вважається рідкісним та налічує лише 185 його носіїв. Прізвище є поширеним на Київщині. Мудрик . Таке родове ім'я найчастіше зустрічається серед жителів Київщини й Львівщини. Наразі відомо про 3211 носіїв цього прізвища.

. Таке родове ім'я найчастіше зустрічається серед жителів Київщини й Львівщини. Наразі відомо про 3211 носіїв цього прізвища. Голова . Його можна часто почути серед львів'ян і киян. Наразі налічується лише 578 його представників.

. Його можна часто почути серед львів'ян і киян. Наразі налічується лише 578 його представників. Мудрак . Прізвище можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців.

. Прізвище можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців. Головач . Родове ім'я займає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв проживають у всіх областях країни.

. Родове ім'я займає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв проживають у всіх областях країни. Змислий . Таке родове ім'я не є дуже поширеним серед українців, бо налічує 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові.

. Таке родове ім'я не є дуже поширеним серед українців, бо налічує 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові. Семирозум . Це прізвище часто зустрічається серед мешканців Чернігівщини. Його мають 232 людини.

. Це прізвище часто зустрічається серед мешканців Чернігівщини. Його мають 232 людини. Мудрецький. Що цікаво, носії цього прізвища проживають майже в усіх областях України. Наразі відомо лише про 65 людей, які мають таке родове ім'я.

Прізвища, які давали представникам знаті

Прізвище Шевченко займає друге місце в рейтингу серед найпопулярніших родових імен в Україні. Його носіями є 106340 людей. Це прізвище доволі часто зустрічається в козацьких реєстрах за 1649 і 1756 роки. Велика кількість представників такого родового імені мешкає у Києві, Харкові та Дніпрі.

Прізвище Дорошенко найчастіше можна почути у Дніпрі, Києві та Харкові. У давнину це родове ім'я носила лише знать. Наразі відомо про 19272 людей з таким прізвищем.

Прізвище Тарнавський досить популярне серед мешканців Київщини, Львівщини та Одещини. У минулому це родове ім'я мали лише аристократи. Наразі його носіями є 1819 людей.