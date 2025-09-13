Цього дня віряни дотримуються суворого посту, приходять до храму та поклоняються святині. Детальніше про те, коли буде свято Воздвиження Хреста Господнього у 2025 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Яка історія свята Воздвиження Хреста Господнього?

У IV столітті римський імператор Костянтин Великий став першим правителем, який відкрито визнав християнство. Прагнучи укріпити віру, він захотів відшукати найбільшу святиню – Хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Для цього імператор доручив своїй матері, святій цариці Олені, вирушити до Єрусалима. У 326 році вона прибула на Святу Землю і почала пошуки Голгофи. За переказами, Олена знайшла печеру, де лежали три хрести. Однак не було зрозуміло, який із них є Животворним. Тоді вона вирішила випробувати силу хрестів. Так, Олена почала по черзі прикладати їх до тяжкохворої жінки. Два перші хрести не принесли жодних змін, а коли піднесли третій, то хвора дивовижним чином одужала. Так, було віднайдено справжній Хрест Господній.

Щоб увесь народ зміг побачити святиню, патріарх Макарій Єрусалимський підніс її високо над натовпом.

Воздвиження Хреста Господнього / Фото Pinterest

Коли буде Воздвиження Хреста Господнього у 2025 році?