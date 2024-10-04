У 1963 році американський художник Гарві Белл отримав завдання – вигадати яскравий символ-візитку, який би зміг змотивувати працівників компанії State Mutual Life Assurance Company of America. Митець намалював смайлик, а згодом про значки з усміхненим обличчям дізнався увесь світ. Після цього Белл зрозумів, що цей символ став означати позитив і гарний настрій, тому заснував Всесвітній день усмішки. Це свято щорічно відзначають у першу п'ятницю жовтня з 1999 року.

Не пропустіть Найщиріші привітання з Днем вчителя 2024: теплі слова у прозі та віршах

LifeStyle24 зібрав привітання з Всесвітнім днем усмішки у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх усім своїм рідним і подаруйте близьким гарний настрій.

Привітання з Всесвітнім днем усмішки: картинки, проза, вірші

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Усмішка підіймає настрій,

Усмішка дарує нам натхнення,

Усмішка світ врятує друзів,

З усмішкою дружите сьогодні, завтра і завжди.

У день усмішки вам бажаємо щастя,

Нехай мимо пролітають всі негоди,

Хай усмішкою завжди вас нагороджують,

І добрі друзі оточують.

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Вітаю з Днем усмішки! Частіше усміхайся, даруй теплі слова та яскраві емоції рідним. Нехай життя приносить тільки позитивні події.



Привітання з Всесвітнім днем усмішки 2024 / Колаж LifeStyle24

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Твій День усмішки нехай почнеться

З усмішки яскравої на устах,

Нехай сяє яскравіше за сонце!

Нехай радість світиться в очах!

Бажаю частіше усміхатися

І бути в доброму гуморі,

Щасливим життям насолоджуватися,

Ловлячи прекрасні миті!

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Вітаю тебе з Днем усмішки! Прийми тільки найщиріші вітання! Живи в гармонії з собою і вір завжди в те, що успіх неодмінно настане. Нехай життя радує, а ти прагни до душевної гармонії. Насолоджуйся кожним моментом і будь завжди щасливий!

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Сьогодні хочу привітати тебе з яскравим і цікавим святом – Днем усмішки. Бажаю тобі радіти кожному дню. Нехай у тебе все виходить, а життя буде сповнене лише позитивом.



Привітання з Всесвітнім днем усмішки 2024 / Колаж LifeStyle24

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З нагоди Всесвітнього дня усмішки бажаю нескінченного оптимізму і веселих моментів. Нехай ваша усмішка приносить радість вам і вашим рідним, а кожен день буде сповнений посмішками й добротою.

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Вітаю з Всесвітнім днем усмішки! Нехай твоя усмішка буде невичерпним джерелом позитиву і радості. Бажаю тобі світлих моментів і гарного настрою, які будуть супроводжувати протягом усього дня.



Привітання з Всесвітнім днем усмішки 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Всесвітнім днем усмішки! Нехай цей день буде сповнений яскравих моментів і радісних усмішок. Бажаю багато позитиву і чудового настрою, адже усмішка – це найкращий спосіб поділитися щастям з іншими!